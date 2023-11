Arenguseire Keskuse uurimissuuna «Õpetajate järelkasvu tulevik» raames läbi viidud koolivõrgu ruumianalüüs tõi esile, et ligemale 50 Eesti kooli on demograafiliste muutuste tõttu paiknemas piirkondades, kus 25 minuti autosõidu kaugusel elab vähem kui 90 põhikooliealist last.