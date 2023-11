Tartu Ülikooli «Liikuma kutsuv kool» pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Üle 200 koolis tegutsev programm on seadnud eesmärgiks toetada koole nii, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele.

Tartu Ülikooli liikumislabori juht, tervisekasvatuse kaasprofessor Merike Kull ütles, et see on ennekõike suur tunnustus kõigile programmis osalevatele koolidele Eestis. «Meil on väga hea meel, et üha rohkemates koolides on liikumine muutumas koolipäeva loomulikuks osaks, tuues koolipäeva juurde õppimis-, liikumis- ja koolirõõmu,» rääkis Kull.