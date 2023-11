Muuseumid, raamatukogud ja kooliv võõrustavad reedel uudishimulikke

Riigipea kutsub üles tähistama uudishimu päeva, sest tarkus algab tahtmisest teada saada. «Uudishimu on üks vägev jõud. Pea kõik inimkonna saavutused, olgu selleks kosmosevallutused või kauge ajaloo mõistmine, on alanud sellest, et keegi küsib mõne lihtsa küsimuse. Näiteks: mis on silmapiiri taga? Või: miks on asjad nii ja mitte teisiti?» sõnas Karis.