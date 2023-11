Tallinna opositsioon soovib sulgeda Kõlvarti loodud Vene Lütseumi

Eesti 200, Eesti Konservatiivne Rahvaerakonns (EKRE), Isamaa ja Reformierakonna fraktsioonid meenutavad, et sihtasutuse loomise ettekäändeks tõi toonane abilinnapea Mihhail Kõlvart vajaduse kvaliteetse venekeelse hariduse järele. Eelnõu algatajad on seisukohal, et Tallinn ei pea pidama sihtasutust, mille eesmärk on edendada Eestis venekeelset haridust.