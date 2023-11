Rahalaev Euroopast: Ida-Virumaal liigub 31 miljonit täiskasvanute õppesse

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul laiendatakse Ida-Virumaal täiskasvanute õppimisvõimalusi just piirkonna ettevõtete muutunud tööjõuvajadusest lähtuvalt. «Nende tegevustega aitame kaasa riiklikult kokkulepitud muutuste elluviimisele Ida-Virumaal, täpsemalt tööealiste inimeste teadmiste täiendamisele ja oskuste arendamisele, et need käiksid ajaga kaasas. See on haridus- ja teadusvaldkonna panus Ida-Virumaa konkurentsivõime laiendamiseks väljapoole põlevkivisektorit.»