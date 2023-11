Segadus õppelaagriga: kas Luunja kool küsis lapsevanematelt seadusevastaselt raha?

Luunja keskkool korraldas 4.−6. septembrini Põlvamaal Valgemetsas 5.−12. klassi õpilastele õpihuvilaagri, milles osalemise eest tuli lapsevanematel maksta 30 eurot Luunja vallavalitsuse arvelduskontole. Kooli veebilehel avaldatud teates oli öeldud, et õpihuvilaager on kooliaasta alguse juurde kuuluv õppetöö osa, kus osaletakse koos klassikaaslastega, kus on huvitav ning kus laagri tegevuste käigus ka õpitakse, äratatakse huvi õppimise, teadasaamise ja isetegemise vastu.