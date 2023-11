Ekspert eetris ⟩ Aleksandr Popov: «Kas rahvusvahelised kokkulepped on kivisse raiutud?»​​

Popov räägib, et rahvusvahelised lepingud on meie igapäevaelu reguleerimiseks ja riigid võtavad nendega endale kohustusi, jagavad neid omavahel ja lepingutega võetakse endale ka võimalus saada hüvesid. Küll aga ei ole kõik alati nii üheselt mõistetav kui esialgu paistab. «Näitena võib tuua Ühendkuningriigi kurikuulsa väljumise Euroopa Liidust. Leping ütleb selgelt, et liidust saab igal hetkel lahkuda. Samas toimusid aastatepikkused läbirääkimised, sest miski, mis on justkui selgelt sõnastatud, võib olla kõike muud kui arusaadav,» selgitas Aleksandr Popov.