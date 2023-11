Riiklik lepitaja teeb ettepaneku õpetajate palgatüli lahendamiseks

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimehe ja streigijuhi Reemo Voltri sõnul on palgaläbirääkimised seni olnud pigem ühepoolsed, sest valitsuse sisulist kaasamõtlemist pole näha olnud. Õpetajad on kohtunud nii haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega kui ka peaminister Kaja Kallasega.

Haridustöötajate esindaja selgitas, et õpetajad on pakkunud valitsusele välja erinevaid viise, kuidas valimistel rahvale antud ning koalitsioonilepingus kokku lepitud lubadused täidetud saaksid. «Saame väga hästi aru riigieelarve seisust, aga küsimus on prioriteetides. Soovime valituselt pikka plaani ja oleme teinud ettepanekuid, kuidas teha kokkulepe õpetajate palkade kohta aastateks 2024–2027,» on Voltri öenud.