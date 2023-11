Kõlvart: lapsed vajavad julgustavat ja toetavat keskkonda

«Kindlasti teate ühe tuntud inimese ütlust: «Mul on üks unistus». Ta võitles ebaõigluse, ebavõrdsuse ja vägivalla vastu. Tal oli unistus, et ükskord saab selline maailm võimalikuks, kus inimestevaheline suhtlemine ja suhtumine ei sõltu soost, rahvusest ega religioonist. Ta oli kindel, et ükskord on maailm selline, kus on võimalik ja uhke olla teistsugune. Kus teistmoodi mõtteviis ja välimus on väärtuseks ning kus igal inimesel on väärtus,» rääkis Kõlvart.

Tema sõnul on lapsepõlv unistuste maailm. «Mida julgemad, värvikamad ja huvitavamad on unistused, seda julgem on inimene terve elu. Seda rohkem suudab ta saavutada ja seda rohkem on ta kindel selles, et kõik on võimalik. Aga see unistuste maailm sõltub sellest, milline on last ümbritsev keskkond. Kui see on toetav, julgustav ja pakub värvikat inspiratsiooni, siis tuleb ka julgus ja õiged unistused. Kui see keskkond teeb aga haiget, tekitab valu ja ebaõiglust, siis ei ole ka õigeid unistusi,» ütles Tallinna meer.