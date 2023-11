«Antud juhul oli tegu infooperatsiooniga, kus reaalne oht puudus - ometi tekitas see nii õppeasutustes kui ka ühiskonnas laiemalt omajagu närvilisust. Sellistes olukordades aitab rahu säilitada, kui haridusasutustel on olemas ajakohastatud kriisiplaanid, mis on ka kriisimeeskonnas omavahel läbi arutatud ja harjutatud,» ütles minister. «Petukirjade rünnakule järgnenud tagasiside näitas, et meie haridusasutused soovivad sellisteks olukordadeks paremat ettevalmistust. Seepärast panimegi kokku õppuse, kus koolide töötajad saavad ühe ohustsenaariumi vägagi realistlikus keskkonnas läbi mängida,» lisas Läänemets.