Stardib rahvusvaheline haridushäkaton «EdTech Hack 2023»

Eesti sündmus on osa ülemaailmsest digihariduse häkatonide sarjast «DigiEduHack», kus nädala jooksul on toimumas üle 40 häkatoni ligi 2000 osalejaga. Kuni kuus Eesti võidulahendust liigub edasi võistlema teiste häkatonide parimate ideedega.

Kolmepäevasele üritusele on ennast kirja pannud üle 200 haridushuvilise, kellest 13 protsenti on õpetajad. Kokku on osalejaid 45 riigist kõikidelt kontinentidelt üle maailma, nende seas Ameerika Ühendriikidest, Bangladeshist, Brasiiliast, Indoneesiast, Hiinast, Kanadast, Kolumbiast, Kreekast, Saksamaalt, Togost, Lõuna-Aafrikast, Peruust, Ukrainast ja mujalt. Eestist pärit häkkijaid on osalejate hulgas üle poole.