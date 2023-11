Arstid avaldavad toetust streikima hakkavatele õpetajatele

Meedikud tõdevad, et keegi ei taha streikida, aga õige eesmärgi nimel on seda vahel vaja. «Te seisate jätkusuutliku hariduse eest ja teie nõudmised on õigustatud. Arstide liit on selle tee läbi käinud, tervisevaldkonnas annab kollektiivleping kindlustunde arstidele ja õdedele ning tagab töörahu. Kindlasti on seda vaja ka õpetajatele,» pöördusid meedikud õpetajate poole.