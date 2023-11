Arenguseire Keskus lõi õpetajate vajaduse kalkulaatori

Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane tõi välja, et erinevate muutujate mõju hindamine on keeruline, sest mõjud ei avaldu päriselus isoleerituna ja ükshaaval. «Seetõttu oleme loonud kalkulaatori, mis võimaldab läbi mängida õpetajate vajadusega seotud tegurite erinevaid kombinatsioone ning hinnata muudatuste ligikaudset mõju õpetajate nõudlusele ja pakkumisele,» selgitas Varblane.

Kalkulaatori abil tehtud simulatsioonidele tuginedes toob Arenguseire Keskus värskes lühiraportis «Õpetajate vajaduse stsenaariumid aastani 2040» välja, et seniste trendide jätkudes kaob õpetajate defitsiit väheneva õpilaste arvu tõttu aastaks 2037. «Samas tuleb arvestada, et õpilaste arvu vähenemine ei leia aset ühtlaselt üle Eesti, vaid on piirkonniti erinev, seega võib mitmetes paikades defitsiit oluliselt kauem püsida,» lisas Varblane.