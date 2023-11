OTSEÜLEKANNE ⟩ Tööta ja õpi – hea soovitus aga kuidas see siiski õnnestuda saaks

Tulevikupädevustest rääkides eeldatakse, et tänapäevastega võrreldes on tuleviku töökohad, ametid ja tööturg tervikuna palju mitmekesisemad. Lisanduvad uued valdkonnad, tehnoloogiad ja erialad vajavad uusi oskusi. Inimeselt eeldab see pidevat õppimist ja haridussüsteemilt suutlikkust kiiresti reageerida muutuvale oskuste vajadusele. Samas ka tööandjalt paindlikkust, võimaluste pakkumist, et töötaja saaks lisaks tööle tegeleda ka enese täiendamisega.