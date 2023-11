Ekspert eetris ⟩ Mari-Liis Jakobson: «Kas populism suudab kõnetada hargmaiseid inimesi?»

Jakobson selgitab saates populismi ja hargmaisuse mõisteid ning avab üle piiride poliitika tegemise olemust. «Alaliselt välismaal elavad eestlased sageli ei tunne huvi ja ka ei taju enda õigust päritolumaa poliitikas kaasa rääkida, mida omakorda näitab valimisaktiivsus,» selgitas Mari-Liis Jakobson . Populistlik poliitika jõuab järjest enam üle piiride, kuid kas üldse ja milline on selle mõju näiteks valimistulemustele?

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.