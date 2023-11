Sajad klassid käivad sel nädalal õues õppimas

Uuringud on näidanud, et õuesõpe toetab nii laste heaolu kui õpinguid. Aktiivne õues mängimine ja tegutsemine aitab parandada laste ja noorte emotsionaalset heaolu, sest selle mõjul võivad väheneda ärevus, meeleoluhäired ja agressiivsus. Samuti toetab õuesõpe loovust ja aitab kaasa õpilaste omavahelistele suhetele. Seetõttu on Eestis aina enam õppeasutusi, kus ollakse valmis õppetegevust õue viima ka mitte kõige päikselisemate ilmadega.

Õuesõppenädala eestvedaja ja Tartu Ülikooli liikumislabori meeskonna liige Gerttu Vaher leiab, et sedasorti projektid toetavad lisaks õpilaste heaolule koolide õlg-õla-tunnet ning julgust õuesõpet proovida. «Kui mõni aasta tagasi alustasime õuesõppepäevadega, siis unistasime, et oleks kord nii, et koolidel jagub nii nippe ja motivatsiooni õues tegutseda kui omavahelist ühtsustunnet,» märkis Vaher.

Praeguseks on õuesõppenädalal osalejaid Kihnust Narvani. «Hea on mõelda, et igas Eesti nurgas on mõni klass, kus isegi vihmasajus viiakse läbi põnevaid õuesõppetegevusi, mis pealegi jõuavad veebi vahendusel ka teiste koolideni. Võib vist öelda, et oleme oma suurte unistuste teostumisele lähemale jõudnud,» ütles Vaher.

Talle teeb erilist heameelt, et paljud haridusasutused on võtnud kavasse õppida õues mitte vaid üksikud tunnid, vaid kogu nädala vältel. «Ainetunde viiakse läbi bingot mängides, käiakse orienteerumas, vahetundides mängitakse õuemänge, isegi nutiseadmed on ühendatud õuesõppega,» kiitis ta.

Ka rõõmustab õuesõppenädala eestvedaja selle üle, et koolid on õue viinud muidki tegevusi kui tunnid ja vahetunnid. «Täna hommikul tabas mind positiivne üllatus, kui nägin sotsiaalmeediat kiramas nii paljude erinevate koolide õuekajastustest. Eriti jäi silma, kuidas õues koosolekuid pidamas olid isegi koolide juhtkonnad. See on väga suur eeskuju ju kogu meeskonnale.»