Kohtumine on osa läbirääkimistest õpetajate ja valitsuse vahel, et leida lahendus madalast töötasust tulenevale õpetajate töölt lahkumisele, ülekoormusele ja järelkasvu puudusele.

Reemo Voltri sõnul on kurvastav, et õpetajate palgaküsimus, kus koalitsioonierakonnad olid valimisdebattides täiesti üksmeelel, on nüüdseks jõudnud õpetajate hoiatusstreigini.