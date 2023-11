Tallinna linnavõimu vastus Reformierakonnale: õpetajate palgatõusu pidurdab riik

Reformierakond on teinud ettepaneku, et Tallinna linn peaks teise lisaeelarvega tõstma juba sellest aastast lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära 200 euro võrra kuus.

Keskerakonda kuuluva Jürgensoni sõnul on ettepanek iseenesest tervitatav ja Tallinn toetab haridustöötajate palgatõusu igati, kuid esmalt on see siiski riigi kohustus, nii et siin tuleb Reformierakonnal peeglisse vaadata ja leida raha haridustöötajate palgatõusuks riigieelarves.

«Kui Reformierakonna juhitud valitsus ei pidurdaks haridustöötajate palgatõusu ja suudaks sisuliselt kaasa mõelda, siis ei oleks me täna olukorras, kus õpetajate palgakriis on pannud kõikuma kvaliteetse hariduse jätkusuutlikkuse meie riigis,» ütles Jürgenson.

Tema sõnul on haridusvaldkond Tallinna linna prioriteet ja seetõttu on linn pidevalt korrigeerinud haridustöötajate palgamäärasid. Erinevalt valitsusest tõstis Tallinna linn haridustöötajate töötasu alammäärasid 2023. aastal, kui munitsipaallasteaedade ja -huvikoolide õpetajate ning tugispetsialistide palgad tõusid 24 protsendi võrra, meenutas Jürgenson.

«Erinevalt Reformierakonna juhitud Tartust on Tallinna lasteaedades alatest teisest lapsest kohatasu vabastus. Samuti toetab Tallinn peresid, kattes lasteaedades toidukulusid. Riik ei ole pidanud juba aastaid vajalikuks tõsta kooliaste lõunatele kuluvat toiduraha. Üks euro lapse õppepäeva kohta paneb kergelt öeldes nördima. Milliseid üliinimlikke pingutusi see nõuab haridusasutuste juhtidelt, et leida toitlustajad, kes tänaste hindade juures oleks sellise hinnaga üldse võimelised lastele süüa pakkuma,» jätkas Jürgenson. Teda teeb eriti kurvaks asjaolu, et koolilõuna on mõne noore jaoks paraku ainuke soe kõhutäis päevas.

Viimati tõstis Tallinn toetust koolilõunale jaanuaris 2023 ja nii põhikooli kui gümnaasiumiõpilastele on Tallinnas koolilõuna tasuta. Samuti investeerib linn edasi nii lasteaedade kui koolihoonete uuendamisse.