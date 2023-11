Reformierakond: Tallinn peaks lisaeelarvega tõstma õpetajate palka

«Eestikeelsele õppele ülemineku üheks eelduseks on motiveeritud õpetajad. Kui Tallinna linnavalitsus võtab ülemineku ettevalmistamist tõsiselt, peavad nad tõstma juba sellest aastast õpetajate palku,» ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere.

«Samas suurusjärgus oleva summa kulutab linnavõim igal aastal meediategevustele. Kui linnajuhid leiavad raha enesereklaamiks, aga haridusele mitte, on pealinna juhtimises midagi ikka väga valesti,» märkis Pere.

Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige, koolijuht Toomas Kruusimägi selgitas, et Reformierakonna ettepaneku kohaselt tõuseks Tallinna lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär juba tänavu 1749 eurolt 1949 eurole.

«Riik näeb järgmisest aastast õpetajatele ette palgatõusu, kuid lisaks riigile tuleb Tallinnal koolipidajana samuti pingutada, et õpetajad saaksid oma töö eest väärilist tasu,» sõnas Kruusimägi.

Riigi tasandil planeeritud palgatõus jääb järgmisel aastal paarikümne euro piirtesse, mida õpetajad on nimetanud naeruväärseks. Seetõttu on õpetajad välja hõiganud, et reedel toimub hoiatusstreik.