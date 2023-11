«Näiteid, kus õpetajate puuduse tõttu on olemasolevad õpetajad sunnitud töötama isegi kuni topeltkoormusega, on esitatud otsekui tõendit, et õpetajate palk polegi madal. See on teadlikult eksitav ja sügavalt ebaeetiline. See on umbes sama, kui öelda, et kellel ei jagu raha, et perele süüa osta, võib ju päevale lisaks ka öösiti töötama hakata,» ütles Voltri.