Koolinoored kogusid liikumiskampaaias üle 700 miljoni sammu

Kihnu kooli direktori Õie Merimaa sõnas, et jalutamine on nende õpilastele igapäevane, sest saarel puudub ühistransport ning lapsed liiguvadki kooli jala või jalgrattaga. «Sammumine saarel on ainult puhas nauding. Värske männimetsa lõhn, oktoobrikuiselt soojad meretuuled, hingematvad loojangud ja sõprade seltsis jalutamine tekitas mõnusa rutiini. Oleme sammujate üle väga uhked. Siinkohal on meie kooli tunnuslause ka kõigile innustuseks – Kihnu Kuõel ond kõegõ ies, siolõ silmäd ede tieb!» lisas Merimaa.

Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera tõi välja, et atraktiivsed kampaaniad innustavad noori liikuma. «Aju-uuringud näitavad, et mida rohkem noored liiguvad, seda paremini omandavad nad uusi teadmisi. Ühtlasi aitab füüsiline aktiivsus parandada keskendumisvõimet ja loovust ning olla tervem. On väga rõõmustav näha, et «Sügissammud 2023» kampaaniaperioodil kõndisid Eesti koolinoored rohkem kui pool miljonit kilomeetrit, mis on võrdne 14 tiiruga ümber Maa. Ja seda mitte suvel, vaid oktoobris, kui üldiselt eelistatakse tubaseid tegevusi,» lisas Jõepera.