Tartu Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks

Tudengivarju projekt on taas hoo sisse saanud ja gümnasistid üle Eesti on aktiivselt üles näidanud soovi Tartu Ülikooli üliõpilaseluga tutvumiseks.

«Igal nädalal registreerub tudengivarjuks keskmiselt 30 huvilist. Kõige enam on sel õppeaastal varjutatud arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja füsioteraapia õppekavade üliõpilasi,» kirjeldas gümnasistide suurt huvi meditsiiniteaduste valdkonna vastu tudengivarju projekti juht Eli Paul.

Teiste valdkondade õppekavadest soovitakse enim varjutada õigusteaduse ning füüsika, keemia ja materjaliteaduse üliõpilasi. «Kuigi enamik tudengivarje on seni olnud gümnasistid, on oodatud ka praegused üliõpilased või need, kellel koolitee ja ehk ka ülikooliõpingud juba selja taga, kuid soovivad taas ülikooli astuda,» lisas Paul.