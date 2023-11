KINDEL ⟩ Ida-Viru õpetajate palgatoetus jätkub järgnevatel aastatel

Eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov märkis, et omavalitsustel ja haridustöötajatel pole muretsemiseks põhjust – palgatoetust makstakse ka 2024. aastal ja edaspidi. «Toetuse eraldamine on seotud eelarveaastaga ja uueks aastaks sõlmime haridusasutuste pidajatega uued lepingud. Riigi eelarvestrateegias on palgatoetuse vahendid ette nähtud järgmiseks neljaks aastaks, st aastani 2027.»

Dubolazov lisas, et riik on oma lubadused täitnud. «Kõik esimese taotlusvooru väljamaksed said oktoobris tehtud. Toetuse eraldamine viibis üksnes seetõttu, et linnade ja valdade esitatud andmetes oli palju vigu – toetuse saamiseks esitati kokku 82 haridustöötajat, kellel selleks õigust ei olnud.»