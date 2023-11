Kristina Kallas vene õpilaste hirmudest: loomulikult võite oma ema, isa ja sõpradega vene keeles rääkida

Loksal hakati ühes ja samas koolis eesti ja vene keeles haridust andma 2010. aastal ja nüüd seal vene õppekeelega klasse enam ei ole – kõik lapsed õpivad kas eesti õppekeelega või keelekümblusklassides. «Nii et Loksa koolis eestikeelsele õppele üleminekuga muret ei ole, nemad on seda juba teinud,» nentis Kallas. «Ühtne eestikeelne kool on seal toiminud juba aastast 2010.»

Maardus on pilt teine. «Kõige suurem probleem on lasteaedadega, seal tuleb üleminek järsk. Maardu põhikoolis on mure, et neil pole eesti keeles õpetavaid õpetajaid, keda järgmisel aastal esimese klassi ette panna, aga nad otsivad lahendust,» lausus minister. Maardu gümnaasiumis on kõik klassid keelekümblusklassid ja Kallaveres tegutseb eestikeelne kool. Kallase sõnul pole seega olukord väga hull ja kõik koolid on viimastel aastatel muudatusi teinud.