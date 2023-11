Ekspert eetris ⟩ Priit Reiska: «Kui oluline roll on ülikoolil üld- ja tulevikupädevuste arendamisel?»​​

Reiska räägib saates sellest, et ülikoolis on esimesel kohal oma erialaste teadmiste omandamine, kuid üha enam on ühiskonnas paremaks toimetulekuks oluline üliõpilaste üldpädevuste arendamine. «Oluline on arendada nii tudengite koostööoskust kui ka arusaama teistest valdkondadest ja inimtüüpidest. Seda ELU ka pakub, kuna kõik saavad mõnd ühiskondlikku probleemküsimust lahendada koostöös teiste erialade üliõpilastega ning seejärel ka oma töö reaalseid tulemusi näha,» kommenteeris Priit Reiska.