Õpetajad: maakoolides ei ole sa pelgalt õpetaja, vaid kogukonna võtmeisik

Kui ma poleks maakoolist alustanud, siis ma ei oleks kindlasti enam õpetaja, leiab ta. «Võib olla on see Lümanda kooli omapära, aga ma sain seal alustava õpetajana unistada suurelt, teha vigu, tundmata sealjuures kordagi negatiivset survet. Ma sain ja saan olla mina ise,» tõdeb Sirje. «Minu arvates peakski noor õpetaja alustama just maakoolist, kus õpilaste arv on piisavalt suur, et noorele õpetajale kogemust anda, aga samas piisavalt väike, et õpetaja püsiks ka hea vaimse tervise juures.»

Õpetajate palk on üks teemadest, mis on pidevalt avalikkuses jutuks. Maapiirkondade õpetajate palgataset võib teiste ametitega võrreldes pidada heaks, leiavad õpetajad. “Palk peab olema samaväärne ja hästi tasustatud igal pool Eestis, olenemata kohaliku kogukonna jõukusest. Jah, olen kõrgema palgaga kui mõned asutuste juhid siinkandis, kuid see ei tähenda, et õpetajate palgafond ei peaks kasvama, et olla korrelatsioonis nii antud lubaduste kui ühiskondlike vajadustega,” leiab Helena. “Mina tunnen, et olen ühiskondlikult väärtustatud ametikohal ning olen ääretult uhke, et olen õpetaja. Usun, et müüdid ameti osas on aastate jooksul aina rohkem lahtumas ning seda näitab ka tõik, et aina rohkem on tudengite esimene erialavalik õpetajaks õppimine.”