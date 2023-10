Kutsekoolid üle Eesti kutsuvad neljapäeval oskuste ööle

Haridus- ja noorteameti innovatsiooni- ja koostööosakonna projektijuhi Evelin Männiste sõnul on kutsekoolides tegevusi igale maitsele.

«Oskuste ööl ootame kõiki meie kutsekoolidega tutvuma ja oma oskusi proovile panema. Põnevate tegevuste käigus saab tutvuda koolides õpetatavate erialadega. Näiteks Tartu Rakenduslikus Kolledžis on töötubasid nii IT aladel, kui ka iluteeninduses, turismis, ehituses ja tehnikaaladel. Viljandi Kutseõppekeskuses saab osa võtta päästeameti virtuaalreaalsuse õppemängus, toimub vaimse tervise töötuba, valmistatakse kevadrulle, sõidetakse elektrikardiga ja palju muud – tegevused on tõesti mitmekesised,» tutvustas Männiste neljapäevaseid tegemisi.