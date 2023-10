Kogumik pakub õpetajatele ideid taimekasvatuse sidumiseks õppetööga

Üle 200-leheküljelise kogumiku koostas Pille-Riin Pärnsalu Tartu loodusmajast. Kogumikus on kolmteist peatükki, kust leiab nii taime- ja loomaliikide kirjeldustega materjale, mänge, laboratoorseid kui ka loomingulisi ülesandeid alates lasteaias õppivatele aiahuvilistele kuni kolmandas kooliastmes tegutsevatele taimeteadlastele. Õppetegevuste kogumik on jätkuks veebruarikuus valminud juhendile «Õppeaed sügisest sügiseni. Õppeaia loomise abimaterjal». Mõlemad väljaanded on koostatud õppeasutuste vajadusi silmas pidades, kuid kasulikku teavet leiavad sealt kõik aiandushuvilised.

«Õpetajad on meile öelnud, et puudu on materjalidest ja õpetustest, kuidas toidutaimede kasvatamist kui ellujäämise kunsti siduda õppetööga nii, et lisaks taimede kasvatamise praktilisele oskusele jõuaks laste ja õpilasteni ka teoreetilisi teadmiseid. Paljud kogumikus toodud tegevused on välja kasvanud just õpetajate vajadustele toetudes,» rääkis Rohelise kooli programmi ja «Kasvades oma toiduga» projekti koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi.

Õppematerjali autor ja Tartu loodusmaja õpetaja Pille-Riin Pärnsalu on kõik kogumiku tegevused enda õpilastega läbi proovinud. «Taimemaailm ümbritseb meid igapäevaselt, kuid selle olemasolu peetakse iseenesest mõistetavaks. Nii võib ka kogenud hobiaednik üllatuda, et redise seemned just sedamoodi välja näevad või et aedtilli, porgandi ja aedsalati seemned ja õied on omavahel väga sarnased. Selliste seoste märkamine annab suure eelise aias toimetamiseks ning loob ka õpilastele vau-momendi, kui saadakse teada, et suguluses olevad taimed võivad üksteisele konkurentsi pakkuda ning mitte alati läbi saada just nagu nemad oma õdede-vendadega,» ütles Pärnsalu.

Autor arvab, et tehtud katsetuste põhjal on kogumikus kõige rohkem põnevust pakkuvamateks ülesanneteks «Kes kellega käib?», kus tuleb kokku viia taim ja tema seemned ning «Millist taimeosa sööd sina?», kus õpilased saavad jagada toidutaimed gruppidesse just selle osa järgi, mida nad toiduks tarvitavad.

Projekt «Kasvades oma toiduga» kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Ettevõtmise eestvedajad on Eesti Maaülikooli Mahekeskus ja Tartu loodusmaja koos Rohelise kooli programmiga Eestis.