JÄRELVAADATAV ⟩ Ringmajandus võeti Kultuurikatlas juppideks lahti

​Ringmajandus on majandusmudel, kus ressursse kasutatakse tõhusalt ja jätkusuutlikult, nii et toodete elutsükkel pikeneb ja jäätmete hulk väheneb. See põhineb põhimõttel, et ressursse tuleks kasutada, taaskasutada ja taastoota nii palju kui võimalik, mitte lihtsalt ära visata.