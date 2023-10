Eesti Loodusmuuseum kutsub loodushuvilisi lapsi linnalaagrisse seeni ja samblikke uurima

«Eestlased on seenerahvas – seda näitas ka meie tänavune seenenäitus, mis tegi publikurekordit. Seenenäituse ajal olid koolilaste seas seeneteemalised õppeprogrammid väga populaarsed ja sellepärast valisime ka koolivaheaja laagri teemaks seened,» räägib laagrit juhendav muuseumiõpetaja Leida Ojasoo, «seened on erilised ja nendega puutume kokku enda teadmata iga päev. Seened näitavad end meile vaid lühikest aega, olles enamiku aastast mulla sees peidus. Kuigi vanasti arvati seened taimeriiki, on seentel loomadega rohkem ühiseid tunnuseid kui taimedega.»