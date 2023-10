Paljud õpetajaks õppijad pole saanud lubatud stipendiumit

Näiteks gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaks õppijatest pidi stipendiumi saama 80 protsenti, kuid seni pole keegi neist seda näinud. «Järjekordne haridusministeeriumi katteta lubadus, mis võib tuua kaasa õpingute katkestamise laine. Väga paljud on ju tulnud siia õppima just seetõttu, et stipendium lubab vähendada töökoormust ja laseb keskenduda õppimisele,» ütles üks tudeng Postimehele.