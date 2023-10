Ekspert Eetris ⟩ Piret Oppi: «Kas õpetajaid kaasatakse kooli arendamisse liiga vähe?»​​

Piret Oppi räägib saates sellest, et 21. sajandi kooli fookuses on õppijakeskne õpetamine ehk õpetaja roll ei ole enam olla ainult klassi ees teadmisi edasi andmas, vaid oluline on, et klassis olevad õpilased oleksid aktiivsed.

Kes üldse otsustab, millised on olulised suunad ja arengud koolis ja milline on sealjuures õpetajate roll? «Selleks, et muutused paremini ellu rakenduksid ja oleksid ka jätkusuutlikud, siis tuleks kooli arendamisse kaasata õpetajad, kes sisuliselt muudatuste elluviimisega tegelevad,» rääkis Oppi.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ning pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.