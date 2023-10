TalTechi teadlased töötasid välja reostuse leviku prognoosisüsteemi Läänemere tarvis

Samuti saab süsteemi kasutada laevavrakkide reostusohu hindamiseks ehk välja arvutada, kuhu võib vrakilt lekkiv reostus jõuda. Eesti rannikumeres on palju laevavrakke, millest suurem osa pärinevad eelmise sajandi maailmasõdadest. Arvestades, et need vrakid on merepõhjas roostetanud rohkem kui seitse aastakümmet, on nende lekkimine üha tõenäolisem.