Taltech avas füüsikahuvilistele mõeldud olümpiaadiklassi

Olümpiaadiklass on peamiselt mõeldud tehnikaülikooli korraldatavatele füüsikaolümpiaadi koolituskursustele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kuid seda saab ühtlasi rakendada füüsika õpetamiseks ülikoolis. Klassiruumi teeb tõeliselt erakordseks üle kolmekümne kokku kogutud füüsikaeksperimendi, mis on pärit erinevatelt mainekatelt füüsikaolümpiaadidelt kogu maailmast, sealhulgas rahvusvaheliselt füüsikaolümpiaadilt, Euroopa füüsikaolümpiaadilt, Aasia füüsikaolümpiaadilt ja Põhja-Balti füüsikaolümpiaadilt.

Iga eksperiment on loodud olümpiaadi korraldava riigi juhtivate füüsikute poolt mitmeid kuid kestnud mõttetöö, katsetamise ja täiustamise tulemusena. Kõik need eksperimendid on esitletud olümpiaadiklassi riiulitel, mis on praktiliste õppimiskogemuste jaoks hõlpsasti juurdepääsetavad. Iga eksperiment on mitte ainult täielikult funktsionaalne, vaid seda täiendavad täpsed juhendid, vormistatud lahenduslehed ja põhjalike seletustega lahendused. Selline seadistus võimaldab nii õpetajatel kui ka õppejõududel neid eksperimente sujuvalt integreerida oma õppekavasse, olgu selleks siis harjutusülesanded tulevasteks olümpiaadideks või väärtuslikud töövahendid üldiseks füüsikaõppeks. Füüsikaklassi saavad nimelt õppetöö taseme edendamiseks tasuta broneerida ka üldhariduskoolid.