40 Ukraina last saavad Eestis laagris sõjapingeid maandada

Sisekaitseakadeemia, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse koostöös toimuva laagri ajal elavad lapsed koos viieliikmelise saatjaskonnaga sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuses. Laagri jooksul on võimalus noortel tutvuda Eesti ajaloo ja kultuuriga, teha sporti ja osaleda erinevates töötubades. Ühiselt külastatakse Tartus Ahhaa keskust, tutvutakse Tallinnaga, sealhulgas sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskusega ja käiakse ka Rakveres kinos.

Sisekaitseakadeemia arendusprorektori Triinu Kaldoja sõnul on sõda Ukrainas mõjunud laastavalt paljudele meist. Eriti raskesse olukorda on see asetanud lapsed, kelle ema või isa töötavad politseis, piirivalves või mõnes teises siseturvalisust tagavas asutuses. «Paratamatult nad muretsevad, kas vanemad ikka jõuavad koju tagasi. Sisekaitseakadeemia koos partneritega soovib toetada Ukraina laste toimetulekut sel keerulisel ajal ja pakkuda vaheldust ning keskkonnavahetust,» selgitas Kaldoja.