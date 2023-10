Tartus algab Eesti suurim haridusfestival

Üheksandat korda peetav haridusfestival kannab pealkirja «Tasakaalukunstid», mis on inspireeritud Tartu kui Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna juhtideest «Ellujäämise kunstid». Festivali fookuses on heaolu ning vaimne ja füüsiline tasakaal: õpetaja enesehoid ja õpilaste toetamine, aga ka tehisaru roll ja laiemalt digitasakaal. Kolmel päeval on kavas üle 100 õpitoa ja arutelu, mis aitavad avada tasakaaluteemat väga erinevate nurkade alt.