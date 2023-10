Isamaa soovib Tallinna arengudokumenti viidet eestikeelsele õppele

Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul on jätkuvalt küsimus, kas ja kui palju on keskerakondlik linnavalitsus valmis eestikeelsele haridusele üleminekusse panustama. «Linnapea on korduvalt öelnud, et tema praegusel kujul eestikeelsele haridusele üleminekut ei toeta. Asjaolu, et linna pikaajalisi tegevusi suunav arengustrateegia ei maini eestikeelsele õppele üleminekut, jätab väga palju küsimusi õhku.»