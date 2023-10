Uuring: noori panevad enim stressi tundma õppimisega seotud probleemid

«Väljend, et laps on pere peegel, ei ole võetud õhust. Selleks, et noor end kooliruumis hästi tunneks, peavad esmalt kodused suhted korras olema. Oleme asunud korraldama ideekonkurssi Solve For Tomorrow, mis seisab tänavu selle eest, et noortest oleksid kooliruumis õnnelikumad. Uuringu põhjal näib, et noored ootavad lahendust, mis aitaks akadeemilisi probleeme vältida,» sõnas Samsungi Solve For Tomorrow programmi eestvedaja Egle Tamelyte.