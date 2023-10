VIDEO ⟩ Kas tehisaru on konkurent, partner või lihtsalt tööriist?

​Kas te olete silmanurgast näinud, kuidas te kolleeg kasutab tehisintellekti oma igapäevülesannete täitmiseks? Ta on äkki edukaski? Tehisaru on jõudnud pea kõikidesse eluvaldkondadesse ja ilmselt on võimalik, et kui te pole siiani tehisaru kasutanud, olete võimlik-et midagi maha maganud.