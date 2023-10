Õpetajad soovivad palgatõusu garanteerivat kollektiivlepingut

«Haridusministri väljaöeldu, et nelja aastaga peab õpetaja palk tõusma teiste kõrgharidusega töötajatega samale tasemele, on õige. Aga lisaks peab tõus olema järjepidev ja algama kohe, sest õpetajate puuduse kriis on juba ammu käes,» selgitas Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri.

«Kriis on käes ja vajab kiiret lahendust. Erakonnad andsid kevadel avalikud lubadused – aga nüüd sügisel otsustati hoopiski, et õpetajate niigi riigi keskmisest madalam palk langeb veelgi. See on kokkuleppe murdmine ja vastutustundlike kodanikena ei saa me seda lubada,» ütles Voltri.