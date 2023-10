Ekspert Eetris ⟩ Lennart Mathias Männik: «Kas filmikunstil on vastutus ühiskonna ees?»​​

Lisaks sügavale filmikunstile tuleb juttu ka filminduse kommertslikust küljest, millel on Männiku hinnangul paljudel juhtudel oluline koht loome avalikkusesse jõudmisel. «Tegemist on millegagi, mida tuleb lihtsalt arvesse võtta, sest finantsiline stabiilsus läbi mõne hea koostööpartneri on paljudel juhtudel vajalik,» lisas Lennart Mathias Männik. Arutame ka selle selle üle, kas oleme jõudnud sinnamaani, et mida lühem ja kiirem sisu, seda parem ja kas pikad filmid jäävad järjest enam tahaplaanile? Milliste nippidega saab vaatajaid pikemaks ajaks köita?