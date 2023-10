Kõlvart: Tallinna arvestab koolikohta pakkudes lapse koduse keelega

Kõlvart lükkas ümber väited, justkui tuleks Tallinnas eesti emakeelega lastel pärast vene koolide üleminekut eestikeelsele õppele alustada kooliteed eestikeelsele õppele üleminevas ehk senises vene õppekeelega koolis. «Need süüdistused on pehmelt öeldes kahetsusväärsed ja tekitavad asjatut hirmu, mis ei tohiks olla täna mitte kellegi eesmärk. Meie eesmärk on selge – minna üle eestikeelsele nii, et õppekvaliteet võimalikult vähe kannataks nii eesti kui ka vene emakeelega lastel,» rõhutas Kõlvart.

Ta selgitas, et kehtiv seadus näeb tõepoolest ette, et lapsele tuleb eelkõige pakkuda kodulähedast kooli, mis pärast üleminekut võib olla ka kool, kus õppetöö on toimunud suuremalt jaolt vene keeles, kuid see ei ole adekvaatne. «Tallinn on korduvalt juhtinud tähelepanu, et see ei ole loogiline ega mõistlik. Haridus- ja teadusministeerium on meile paraku aga vastanud, et seadust tuleb just nii täita. Meie sellise lähenemisega ei nõustu ning otsime lahendust, mis võimaldaks lapsevanemal anda teada, kas ta soovib oma lapsele eesti kooli või eestikeelsele õppele üleminevat kooli,» selgitas Kõlvart.

Ta lisas, et loomulikult hakkab linn andma lapsevanematele ka igakülgset nõu, et leida lapsele just tema jaoks parim lahendus.