KASULIKUD ASJAD PRÜGIST ⟩ Tehnikaülikoolis toimub täna koolinoorte võistlus «Prügiretseptid 2023»

Materjalidena on fookuses puit, tekstiil, paber, nahk ning plast. Õpilaste ülesandeks on otsida uusi viise ja lahendusi materjalide taaskasutuseks. Jäätmed, millest noored oma loovtöid valmistama hakkavad, on eelnevalt valmis kogutud. Näiteks on õpilaste käsutuses hunnik naharibasid, jogurtitopse, šampoonipudeleid, vineerplaate, vanu teksapükse, vilti, vaibajääke ja palju muud põnevat.