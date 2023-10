AVALIK LOENG ⟩ Kuidas hoida vaimset tervist?

Kolmapäeval, 18. oktoobril kell 10.00 toimub avalik loeng, mille peab koolitaja Piret Maiberg-Nõu teemal:

«Kuidas hoida vaimset tervist?»

See, et stressi on meie elus üksjagu palju, on peaaegu paratamatus. Iseküsimus on, kuidas sellega toime tulla? Piret Maiberg-Nõu, kes igapäevaselt on ametis Riigi Tugiteenuste Keskuse vaimse tervise edendamise spetsialistina, räägib loengus teaveloleku praktikatest.

Miks on nii, et tänapäeva suured ettevõtted nagu Microsoft, Google jt on juurutanud oma töötajate seas teadveloleku-praktikaid? Sellepärast, et teadveloleku rakendamisel kaasnevad kasutegurid organisatsioonile ning see aitab kaasa töötaja heaolule. Enamasti tuuakse välja, et töötajad on ennastjuhtivamad, neil on suurem säilenõtkus, nad suudavad paremini keskenduda tööülesannetele, juhtida stressi ning ka nende töötulemused on paremad.