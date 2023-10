Sõnaus kutsub eesti keelt rikastama uute rohesõnadega

Sõnause projektijuhi Ede Tamkivi sõnul on sõnakorje eesmärk pakkuda eesti keelt rääkivatele inimestele võimalust rikastada ja kaasajastada oma emakeelt. «Keel ei ole kindlasti ainult keeleteadlaste pärusmaa ja me kõik saame sellega mängida,» märkis Tamkivi ja lisas, et sel korral pööratakse pilk erinevatele roheteemalistele sõnadele. «Roheteemad on üha rohkem meie igapäevaelu osa ja miks mitte ei võiks noored ise välja pakkuda, milliste sõnadega nad nendest teemadest ka tulevikus rääkida soovivad.»

Foto: Vabamu

Kolmandat korda toimuv uudissõnade korje Sõnaus ootab sõnu esitama kõiki keelehuvilisi nii oma nime all kui ka soovi korral anonüümselt. Selleks tuleb täita sõnakorjevorm, mis on leitav Sõnause veebilehel sõnaus.ee. Kaasamaks õpilasi on veebilehel ka eraldi vorm klassidele ja teistele kollektiividele, kes saavad ühiselt sõnu esitada.

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik soovitab sõnu luues tähele panna, et sõna oleks eestipärane, mõistliku pikkusega ja hõlpsasti hääldatav. Sõna peab saama käänata või pöörata ning see peab andma mõistest õige pildi. «Abi võib olla ka sellest, kui proovida uut sõna mõnes lauses kasutada. Kõige olulisem on siiski keelega vabalt ja loominguliselt ümber käia, küll siis ka need suupärased sõnad vormuvad,» julgustas Raadik Sõnausel osalema.