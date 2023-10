Miks ei saadetud pommiähvardusega seoses välja SMS-teavitusi?

Siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallas selgitas Postimehele, et SMSiga saadetavat ohuteavitust EE-ALARM kasutatakse ohust teavitamiseks ehk olukordades, kus on oht inimeste tervisele või elule ning kui on vaja inimesi kiiresti teavitada ja käitumisjuhiseid anda (ohualast välja liikumiseks, mingil moel käitumiseks või mittekäitumiseks vms). Näitena, kus seda on kasutatud, võib tuua Saaremaa joogiveekriisi või Suur-Sõjamäe põlengu.