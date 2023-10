Ekspert Eetris ⟩ Merili Arjakas: «Iisraeli ja Palestiina konflikt – varasemad reeglid enam ei kehti»​​

Merili Arjakas räägib saates nii sellest, kas ja kuidas on Iisraeli sise- ja välispoliitika omavahel seotud, kui ka asjaolust, et Iisraeli ja Palestiina vaheline olukord ei tohi olla normaliseeritud ja sellesse ei peaks suhtuma kui ajutisse olukorda, sest see on kestnud pea pool sajandit. Samas on ka selge, et kompromissi leidmine ei paista olevat ei täna ega ka viimase poole sajandi jooksul Iisraeli ja Palestiina poliitiline eesmärk. Saates tuleb laiemalt juttu ka sellest, et enam ei kehti nö seni kehtinud reeglid.