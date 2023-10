Haridusminister kohtub esmaspäeval riikliku lepitajaga

«Kui me räägime õpetajate palkadest, siis ei saa öelda, et keegi tänases valitsuses olukorraga rahul on. Ei saa öelda, et keegi on seda suure võiduna näidanud, et õpetajate alampalk tõuseb 1,7 protsenti,» rääkis Kallas saadikutele. «Seda tahetakse meile külge kleepida, et justkui me väidame, et see on võit. See ei ole võit. See on rahanduskriisi olukorras tehtud otsus,» rõhutas Kallas.