Sisekaitseakadeemia kadetid annavad ametivande esmakordselt Narvas

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas, et õpet alustanud ja praktikale suunduvad kadetid kujundavad kõigi homset siseturvalisust. «Politsei usaldusväärsus on läbi aastate olnud Eesti elanike seas väga kõrge ning olen täiesti kindel, et tänaste teenistujate väljateenitud usaldust kannavad edasi ka värsked politseikadetid. Pean politseinike järelkasvu väga oluliseks ning just seetõttu oleme ka suurendamas iga-aastast õppemahtu, et politseiniku elukutset saaks valida veelgi rohkem noori inimesi,» sõnas Läänemets. «Soovin kõigile õppuritele edu ja vastupidamist oma riigi teenimisel! Olete meile kõigile eeskujuks.»