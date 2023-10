Rakenduskõrgkoolid said juurdepääsu uutele teadusandmebaasidele

Ühises koostöös ellu viidud algatus toob rakenduskõrgkoolidele kasutada seitse uut teadusandmebaasi. Nendeks on Oxford University Press, Proquest Ebook Central, Wiley, ScienceDirect, Scopus, Cambridge University Press ja Taylor & Francis Online. Need andmebaasid hõlmavad paljusid erinevaid teadusvaldkondi alates tehnoloogiast ja inseneriteadustest kuni sotsiaalteadusteni, pakkudes õppuritele, õppejõududele ja teaduritele rikkalikke teadusartiklite kogumeid.

Ta lisas, et Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, haridus- ja teadusministeerium ning ELNET Konsortsium on tõestanud, et investeeringud teadmiste infrastruktuuri kannavad vilja ja loodetavasti jätkub hea koostöö ka edaspidi.